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Pankart veya bayrak getirmemeleri istenmişti: Celtic taraftarından Filistin'e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. İskoçya ekibi Celtic, taraftarlarına Filistin'e destek verecekleri herhangi bir bayrak, flama, afiş, pankart ya da sembolle stadyuma gelmemelerini istemişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 23:30
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti. Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılacak olan Celtic'te kulüp yönetimi taraftarlarından maça savaşla ilgili herhangi bir pankartla stadyuma gelmemelerini istemişti.


Celtic

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