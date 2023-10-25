Pankart veya bayrak getirmemeleri istenmişti: Celtic taraftarından Filistin'e destek

Yayınlanma: 25.10.2023 - 23:30

Güncelleme: 25.10.2023 - 23:31

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti. Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılacak olan Celtic'te kulüp yönetimi taraftarlarından maça savaşla ilgili herhangi bir pankartla stadyuma gelmemelerini istemişti.