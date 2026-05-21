Final hazırlıkları tamamlandı: Trabzonspor, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Final öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor kamp kadrosunu duyurdu.
HAZIRIKLAR TAMAMLANDI
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Tekke yönetimindeki antrenman 13.00'te başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ardından hazırlıklar tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki final 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle: