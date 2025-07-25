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Final heyecanı İstanbul’da yaşanacak

Final heyecanı İstanbul’da yaşanacak

25.07.2025 14:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Final heyecanı İstanbul’da yaşanacak

Sokak voleyboluna yepyeni bir soluk getiren Red Bull Back Line, büyük finalle İstanbul’da sona eriyor.

Sokak voleyboluna yepyeni bir soluk getiren Red Bull Back Line, büyük finalle İstanbul’da sona eriyor. Her sette kazanan takımın sahasının bir metre daraldığı sıra dışı formatıyla dikkat çeken turnuvanın Türkiye finali, 27 Temmuz Pazar günü İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek. Finalden bir gün önce ise son eleme turu yine Caddebostan’da gerçekleşecek.

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Antalya elemesinin kazananları Team All Together, Kaos, Chaos ve Mustafa Kemal’in Askerleri ile İzmir elemesinin kazananları Crippled Jokes, Plus Voleybol, Ravshan ve Columbia; İstanbul elemelerinde başarılı olacak takımlarla Türkiye finalinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların sonunda Red Bull Back Line’ın Türkiye şampiyonu belli olacak.

Red Bull Back Line’da Beymen Club tarafından tasarlanan özel formalarla sahaya çıkan sporcular, beş ya da altı kişilik takımlar halinde mücadele ediyor. Takımlar bir ya da iki yedek oyuncu bulundurabiliyor; sahada ise her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncu yer alması gerekiyor. Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahası her seferinde bir metre daralıyor. Bu sayede skor avantajı kazanan ekip, daha küçük bir sahada oynamanın getirdiği zorlukla mücadele ediyor.

İlgili Konular: #Red Bull #voleybol #Red Bull Back Line

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