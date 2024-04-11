Finali kaybetti, taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı!

Al Ittihad forması giyen Hamdallah, Al Hilal'e karşı finalde kaybetmelerinin ardından bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 23:36
Finali kaybetti, taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı!
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Al Hilal'in Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıktı.

Maçın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.

Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.

4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.


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