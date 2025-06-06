Cumhuriyet Gazetesi Logo
Finalin adı belli oldu: Almanya'daki gol düellosunda kazanan İspanya!

Finalin adı belli oldu: Almanya'daki gol düellosunda kazanan İspanya!

6.06.2025 00:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Finalin adı belli oldu: Almanya'daki gol düellosunda kazanan İspanya!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Fransa'yı 5-4 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. 

Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 5-4 kazandı ve finale yükseldi. 

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

ALMANYA'DA GOL DÜELLOSU

Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

FİNALDE RAKİP PORTEKİZ

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.


İlgili Konular: #fransa #İspanya #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

UEFA güncel sıralamayı açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı!
UEFA güncel sıralamayı açıkladı: İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasının yeni güncellemesini yayınladı. İlk 50'de Türkiye'den tek takım yer alırken listeye toplamda 9 kulüp dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu belli oldu! Paris Saint-Germain'in zaferi ile sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonunun oyuncusu Fransız ekibin futbolcusu Ousmane Dembele seçildi.
Portekiz'den müthiş geri dönüş: UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı!
Portekiz'den müthiş geri dönüş: UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı! Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.