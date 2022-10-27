Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında bugün İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek.
FIORENTINA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu maç günü netlik kazanacak. Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
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