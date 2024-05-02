Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Viktoria Plzen'i iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Club Brugge ise PAOK'u iki maçın toplamında 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.
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