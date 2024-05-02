Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.



FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Viktoria Plzen'i iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Club Brugge ise PAOK'u iki maçın toplamında 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.