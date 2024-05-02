Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:51
Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Viktoria Plzen'i iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Club Brugge ise PAOK'u iki maçın toplamında 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.


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