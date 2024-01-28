Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Fiorentina ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 2-2 berabere kalmıştı.
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