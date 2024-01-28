Fiorentina - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 28.01.2024 - 12:22

İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

FİORENTİNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Fiorentina ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 2-2 berabere kalmıştı.