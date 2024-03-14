Fiorentina - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Maccabi Haifa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:49
Fiorentina - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, sahasında Messay Dego ekibi Maccabi Haifa ile karşı karşıya gelecek.

FIORENTINA - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

FIORENTINA - MACCABI HAIFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Maccabi Haifa'nın sahasında oynanan ilk maçı Fiorentina 4-3 kazanmıştı. 


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