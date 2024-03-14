Fiorentina - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Maccabi Haifa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, sahasında Messay Dego ekibi Maccabi Haifa ile karşı karşıya gelecek.
FIORENTINA - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
FIORENTINA - MACCABI HAIFA MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Maccabi Haifa'nın sahasında oynanan ilk maçı Fiorentina 4-3 kazanmıştı.
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