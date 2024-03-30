Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 30. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefono Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
FIORENTINA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
FIORENTINA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta sahasında Roma ile 2-2 berabere kalmıştı.
Milan ise Hellas Verona deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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