Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 30. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:39
Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefono Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

FIORENTINA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

FIORENTINA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta sahasında Roma ile 2-2 berabere kalmıştı. 

Milan ise Hellas Verona deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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