Milan galibiyet serisini sürdürdü!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 yenerek üst üste üçüncü kez kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:05
Milan galibiyet serisini sürdürdü!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 29. hafta maçında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milan 3-1 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulusic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Hellas Verona'da tek golü 65. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. 

Üst üste üçüncü kez kazanan Milan, puanını 62 yaparak ikinciliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Cagliari deplasmanına gidecek. 


milan haberleri Hellas Verona haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Halil Umut Meler yönetti, Milan kazandı!

Halil Umut Meler yönetti, Milan kazandı!
Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi

Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi
3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!

3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ford 2024 Mart ayı fiyat listesi: Dizel otomatik Focus kasa tipleriyle dikkat çekti

Ford 2024 Mart ayı fiyat listesi: Dizel otomatik Focus kasa tipleriyle dikkat çekti
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Ertan Aksoy son araştırma sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da o ilçelerde muhalefet yükselişte!

Ertan Aksoy son araştırma sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da o ilçelerde muhalefet yükselişte!
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Taze, hafif ve lezzetli: Coleslaw salatası tarifi

Taze, hafif ve lezzetli: Coleslaw salatası tarifi
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması