Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:50
Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FİORENTİNA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta sahasında Monza'yı 2-1 mağlup etmişti. 

Napoli ise sahasında ağırladığı Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu. 


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