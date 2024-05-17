Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta sahasında Monza'yı 2-1 mağlup etmişti.
Napoli ise sahasında ağırladığı Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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