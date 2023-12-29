Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:28
Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, sahasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

FİORENTİNA - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Fiorentina, oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Monza'yı 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

Torino ise evinde Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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