Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, sahasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FİORENTİNA - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Fiorentina, oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Monza'yı 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
Torino ise evinde Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı.
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