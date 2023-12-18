Jose Mourinho'dan ilginç karar: Maçın ardından özür diledi!
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'ya 2-0 mağlup olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından Renato Sanches'den özür diledi.
Bologna'ya deplasmanda 2-0 yenilen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun Renato Sanches için maç içinde aldığı karar gündem oldu.
1-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarının başında Leonardo Spinazzola'nın yerine oyuna Renato Sanches'i alan Jose Mourinho, 64. dakikada Sanches'in yerine Edoarado Bove'yi sahaya sürdü.
Renato Sanches
Herhangi bir sakatlık yaşamayan Renato Sanches bu değişiklik sonrasında şaşkına dönerken, Mourinho kenara aldığı oyuncusunun yüzüne bile bakmadı.
MOURİNHO ÖZÜR DİLEDİ
Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Renato'yu 18 dakika içinde oyundan aldığım için gerçekten özür dilerim. Yapmam gerektiğini hissettiğim değişiklik, çok sert bir karar oldu. Bunu kariyerim boyunca sadece 3-4 kez yaptım ancak Renato'dan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Roma'nın sezon başında PSG'den kiraladığı Renato Sanches, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'