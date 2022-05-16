Fırat Develioğlu, adaylıktan çekildi!
Galatasaray'da seçimin iptal edilmesi için mahkemeye itirazda bulunan ve gelecek seçimde başkanlık için adaylığını duyuran Fırat Develioğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Fırat Develioğlu, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Develioğlu, "Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve Sayın Metin Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sayın Dursun Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan çekiliyorum" dedi.
Fırat Develioğlu, Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan'daki seçime itiraz etmiş ve bu sebeple mahkeme tarafından seçime tedbir kararı konmuştu.
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