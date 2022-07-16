FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu

Brezilya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:07
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist, Sırbistan'ı 3-1 yenen Brezilya oldu.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2022 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-14 kaybeden Brezilya, ikinci seti 25-18, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-19 kazanarak finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, diğer yarı final maçında saat 18.30'da Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, İtalya'yı yenmesi halinde finalde Brezilya ile karşılaşacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi Brezilya italya
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