Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Vitor Pereira açıklaması
Brezilya kulübü Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile sözleşme imzaladıklarına dair haberleri yalanladı.
Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, teknik direktör Vitor Pereira için açıklamada bulundu.
Pereira ile sözlü olarak anlaştıklarını belirten Landim, "Vitor Pereira için her şeyin halledildiğini söyleyemem. Onunla birlikteydik, her şey yolunda ancak henüz hiçbir şey imzalanmadı. İmzayı atacak olan kişi benim ve şu an imzalı bir şey olmadığını söylüyorum" dedi.
Sporx'in aktardığına göre, Portekizli teknik direktör ile kısa sürede sözleşme imzalanmasının muhtemel olduğunu doğrulayan Landim, "Belki günün sonunda olabilir ama sadece imzalandığında gerçek olacak ve henüz bir imza yok" diye konuştu.
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