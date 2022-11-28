Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Vitor Pereira açıklaması

Brezilya kulübü Flamengo'nun başkanı Rodolfo Landim, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile sözleşme imzaladıklarına dair haberleri yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 21:40
Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'den Vitor Pereira açıklaması
Abone Ol google-news

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, teknik direktör Vitor Pereira için açıklamada bulundu.

Pereira ile sözlü olarak anlaştıklarını belirten Landim, "Vitor Pereira için her şeyin halledildiğini söyleyemem. Onunla birlikteydik, her şey yolunda ancak henüz hiçbir şey imzalanmadı. İmzayı atacak olan kişi benim ve şu an imzalı bir şey olmadığını söylüyorum" dedi.

Sporx'in aktardığına göre, Portekizli teknik direktör ile kısa sürede sözleşme imzalanmasının muhtemel olduğunu doğrulayan Landim, "Belki günün sonunda olabilir ama sadece imzalandığında gerçek olacak ve henüz bir imza yok" diye konuştu.


flamengo vitor pereira fenerbahçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler