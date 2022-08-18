Fode Ballo Toure'den Trabzonspor'a ret!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 19:58

İtalya'dan, Trabzonspor için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un Milan'da forma giyen Fode Ballo Toure'ye somut bir ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmayı kabul etmediği kaydedildi.



Senegalli futbolcuya, Trabzonspor'un yanı sıra Ligue 1'den bazı takımların teklifi olduğu ifade edildi.



Geçen sezon Milan'da forma şansı bulamayan Toure'nin, buna rağmen takımda kalmak ve kendisini teknik direktör Stefano Pioli'yi kanıtlamak istediği kaydedildi.



Asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen, sol kanatta da forma giyebilen Toure'nin Milan'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

