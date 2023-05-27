FOMGET'te hedef Şampiyonlar Ligi!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 27.05.2023 - 11:02

Kadınlar Süper Ligi'nde finale adını yazdıran ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 2 Haziran tarihinde yapılacak final öncesi hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finali 2 Haziran Cuma akşamı İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final maçı için 29 Mayıs pazartesi İzmir'e gidecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET takımında kaptan Selda Akgöz, forvet oyuncusu Benan Altıntaş ve teknik sorumlu Fahri Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selda Akgöz

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Milli takım kalecisi ve FOMGET takım kaptanı ve kalecisi Selda Akgöz, bu zamana kadar çok sıkıntı çektiklerini ama hepsini atlattıklarını belirterek, "Son 1 maçımız kaldı. Başarı istiyorsan en kötü anları bile geride bırakıyorsun, başarıya odaklanmak zorundasın. Bütün kötülükleri geride bıraktık, son 1 maçımıza odaklandık. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ayın 2'sinde de en iyi şekilde Ankaramızı temsil edeceğiz. O kupayı buraya getirmeyi hedefliyoruz. O gün nasıl hissediyorsan, günündeysen oynuyorsun. Biz onları kendi evimizde bu stadyumda yendik. O gün ne gerekiyorsa yapacağız. İyi bir kadromuz var ki finaldeyiz. Yabancı oyuncular da kadın futbolunda önemli bir yerde. Ne kadar iyi yabancıların olursa sizi o kadar ileri taşıyorlar. Bizim takımda Ukrayna, Azerbaycan, Bosna ve Karadağlı arkadaşlarımız var. Onlar da elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bir takım yabancılarıyla birlikte birbirini ne kadar çok kucaklarsa o kadar ileriye taşınıyor. İnşallah kupaAnkara’ya gelecek. Kesin konuşmamak gerekir. O güne en güzel şekilde hazırlanıp final maçımıza çıkacağız" dedi.

Benan Altıntaş

"KAZANIP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Maça çok hazırlandıklarını ve finalde kazanarak kupayı Ankara'ya getirmeyi hayal ettiklerini belirten forvet oyuncusu Benan Altıntaş, "Olabildiğince iyi hazırlandık. Umarım kupayı Ankara’ya getiririz. Fenerbahçe de olsun Galatasaray da olsun çok güçlü takımlar. Maç maç gidiyoruz. O gün sahada ne gerekiyorsa o olacak. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Şampiyonlar Ligi bizim hayalimiz. Umarım bunu gerçekleştiririz. Sezon başından beri bunu çok istiyoruz. Hepimiz zor, sıkıntılı dönemlerden geçtik ama sonuç olarak finaldeyiz. Kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Fahri Bayraktar ise geçen senenin şampiyonunu eleyerek finale çıktıklarını hatırlatarak, "İyi bir takımız biz, iyi hazırlandık. Geçen ağustos ayından beri sıkı çalışıyoruz. İyi imkanlara sahibiz. Finalde zirveyi görüp Ankara’ya bir şampiyonluk getirmek istiyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. 2 sefer maç yaptık, 1 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Takımlarımızın artıları eksileri var. Onları değerlendirip taktiksel çalışmalarla rakibimizi alt etmeye çalışacağız" dedi.