Football Manager 26'dan ilk görüntüler ortaya çıktı!

Sports Interactive firmasının yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen sene piyasaya sürmekten vazgeçtiği Football Manager'ın yeni versiyonundan ilk görüntüler görücüye çıktı.
İngiltere merkezli firmanın futbol simülasyon oyunu Football Manager 26'dan yeni özelliklerinin tanıtıldığı bir maç motoru videosu yayımlandı.
RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ
Yayımlanan videoda oyundaki sürükleyiciliğin ve atmosferin geliştirildiği belirtilirken daha akıcı bir futbolun deneyimleneceği kaydedildi.
Football Manager 26'nın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenirken şirketten henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.
Built on new foundations.— Football Manager (@FootballManager) September 4, 2025
Where storytelling evolves.
Your #FM26 Match Day First Look 🎬 pic.twitter.com/HaPpD1qXcP