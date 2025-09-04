Cumhuriyet Gazetesi Logo
Football Manager 26'dan ilk görüntüler ortaya çıktı!

4.09.2025 17:10:00
Güncellenme:
Futbol simülasyon oyunu Football Manager 26'nın maç motorunu tanıtan ilk görüntüler paylaşıldı.

Sports Interactive firmasının yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen sene piyasaya sürmekten vazgeçtiği Football Manager'ın yeni versiyonundan ilk görüntüler görücüye çıktı.

İngiltere merkezli firmanın futbol simülasyon oyunu Football Manager 26'dan yeni özelliklerinin tanıtıldığı bir maç motoru videosu yayımlandı.

RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ 

Yayımlanan videoda oyundaki sürükleyiciliğin ve atmosferin geliştirildiği belirtilirken daha akıcı bir futbolun deneyimleneceği kaydedildi.

Football Manager 26'nın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenirken şirketten henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

İlgili Konular: #oyun #futbol #football manager

