Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Brezilya Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek. Peki, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Brezilya Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?
F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Brezilya Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?
FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN?
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 2 Kasım Cumartesi TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak. Yarışlar, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Etiketler: #formula 1 #yarış #Brezilya Grand Prix
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