Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:25

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:25

F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman? Formula 1 Brezilya Grand Prix'si saat kaçta, hangi kanalda?

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN?

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 2 Kasım Cumartesi TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak. Yarışlar, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.