Formula 1 ihalesinde 15 yıllık tamamlanamayan proje ortaya çıktı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 16:11

Sayıştay’ın hazırladığı 2020 raporunda Formula 1 pisti ihalesiyle ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında yapılan ihale edilen Formula 1 pisti sözleşmesinde otel ve konaklama evleri yapılması da imza altına alınmıştı. Sözleşmeye göre 2006 yılında bitirilmesi gereken otel ve konaklama evlerinin geçici kabulünün şu ana kadar hala yapılmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay Raporu'nda yer alan tespit ve değerlendirmelere göre “5 km. yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atölyeleri ve yedek parça üniteleri yapımı” işlerinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Ayrıca yüklenicinin yer tesliminin yapılmasından itibaren 30 ay içerisinde otel ve konaklama evleri de dâhil olmak üzere işi bitirmekle sorumlu olduğu aktarıldı. Ancak 2006'teki proje'nin tamamlanamadığının tespitinden bu yana 15 yıl geçmesine rağmen sözleşmede öngörülenler gerçekleşmedi hatta herhangi bir girişim de bulunulmadı.

2003 yılında yapılan ihalede daha yüksek fiyat teklif edilmiş olmasına rağmen ihalenin Evren İnşaat’a verildiği iddia edilmiş konu yargıya taşınmıştı. 90 milyon liraya mal olacak proje 180 milyon liraya tamamlanmıştı. Formula 1 pisti temel atma töreni 10 Eylül 2003 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve F1'in patronu Bernie Ecclestone’un katılımıyla yapılmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞ 10 EKİM'DE

Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları 8 Ekim günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.