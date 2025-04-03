Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 12:29
Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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