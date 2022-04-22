Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.
İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 18.00'de başlayacak.
Yarın TSİ 17.30'de sprint turlarının gerçekleştirileceği yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.
Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc iki, Red Bull'dan Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan
2. George Russell (Büyük Britanya): 37
3. Carlos Sainz (İspanya): 33
4. Sergio Perez (Meksika): 30
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28
Takımlar
1. Ferrari: 104
2. Mercedes: 65
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 24
5. Alpine: 22
Video Haberler
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
- Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
- Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
- Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti