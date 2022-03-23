Formula 1'in patronu Stefano Domenicali: 30 yarışlık potansiyel var

23 Mart 2022 Çarşamba, 12:35

Ferrari'nin, 2019 Singapur Grand Prix'sinin ardından Charles Leclerc'in 1. ve Carlos Sainz Jr'ın 2. olarak 2022 sezonunun açılış yarışını ilk iki sırada tamamlamasıyla başlayan Formula 1'de, Stefano Domenicali, gelecek sezon planları konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu hafta sonu yapılacak olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Sky Sports'un sorularını yanıtlayan Stefano Domenicali, tüm fırsatları değerlendirmek istediklerini söyledi. Domenicali yarış sayısının artması konusunda, "Sadece ABD'deki Las Vegas kenti değil, Formula 1 ile ilgilenen başka şehirler de var. Amerika ve Çin dışında Afrika'da da Formula 1 için büyük bir potansiyel var" dedi.

Formula 1'de şu anda yürürlükte olan işletme anlaşması bir sezonda maksimum 24 yarış yapılmasına olanak sağlıyor. Domenicali bu konuda, "Bence 24 yarışlık bir potansiyel var. Hatta 30 yarışlık bir potansiyelin dahi olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan doğru dengeyi bulabilmek. Öte yandan bazı pistlerin bizimle olan anlaşmaları bu sezon sona eriyor ve gelecek yıllarda Formula 1 takviminde yer almayacaklar" diye konuştu.

TAKIM SAYISI ARTACAK MI?

Yarış sayısının artması dışında takım sayısı hakkında da görüşü sorulan İtalyan yönetici, "4-5 adet Formula 1'de ekstra bir takım olarak yer alma talebi var diyebilirim. Ama doğru konuşmak gerekirse 10 takım ile pistteki mücadele çok iyi durumda. Formula 1'in büyümesi için gerekli şeylerden birisi bu mu emin değilim" dedi.

FERRARI'DEN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Geçen sezon son yarışa kalan şampiyonluk mücadelesinde Max Verstappen'in kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından bu sezona en önde Ferrari başladı. Ferrari Formula 1 Takımı, Bahreyn'de Charles Leclerc'in 1. Carlos Sainz Jr'ın 2. olması ile beraber, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamlama başarısını gösterdi.