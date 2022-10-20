Fortuna Sittard'a kupada şok!
Hollanda Kupası'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda karşılaştığı NEC Nijmegen'e 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Hollanda KNVB Kupası 1. tur mücadelesinde Fortuna Sittard, NEC Nijmegen'e konuk oldu. Goffertstadion'da oynanan mücadeleyi NEC 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
NEC Nijmegen'e turu getiren goller, 35. dakikada Joaquin Navarro Jimenez (kendi kalesine), 47. dakikada Souffian El Karouani ve 74. dakikada Pedro Marques'ten geldi.
Fortuna Sittard'ın gollerini ise 11. dakikada Cole Basselt ve 61. dakikada Rodrigo Guth kaydetti.
BURAK VE OĞUZHAN 56'DA GİRDİ
Öte yandan Fortuna Sittard'da 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, Vasilios Sourlis'in; Burak Yılmaz ise Tunahan Taşçı'nın yerine oyuna dahil edildi.
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