Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, Volendam'ı 2 golle geçti!
Hollanda Ligi'nde (Eredivisie) Türk futbolcular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, kendi sahasında ağırladığı Volendam'ı 2-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi'nin 8. haftasında Fortuna Sittard sahasında Volendam ile karşı karşıya geldi. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
OĞUZHAN GOL ATTI
Karşılaşmada Fortuna Sittard'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Umaro Embalo ile 44. dakikada eski bir Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup attı. Ayrıca konuk ekipte 39. dakikada Chikh kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
BURAK YILMAZ 11'DE BAŞLADI
Mücadelede Burak Yılmaz ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yedeklerde yer alan Doğan Erdoğan da 12. dakikada sakatlanan Duarte'nin yerine oyuna girdi. Öte yandan bu maçta gol atan Oğuzhan Özyakup 81. dakikada yerini Sourlis'e bıraktı. Sittard'da Muhammet Tunahan Taşçı son 20 dakikada şans buldu.
SITTARD TOPARLANMAYA BAŞLADI
Bu sonucun ardından Fortuna Sittard son 3 maçında 7 puan topladı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sittard, 7 puana ulaştı. Volendam ekibi ise 5 puanda kaldı. Fortuna Sittard gelecek hafta deplasmanda Vitesse ile karşılaşacak. Volendam da Ajax'ı konuk edecek.
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