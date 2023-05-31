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Fotoğraflarla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray'ın Süper Lig zaferi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:12
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.

Sarı kırmızılı takımın zaferi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

İstanbul
Getty Images
Galatasaray'ın şampiyonluğu İstanbul'un birçok yerinde büyük coşkuyla kutlandı
İstanbul
Getty Images
Kutlamaların ana merkezlerinden birisi İstanbul'da Beyoğlu oldu
Mertens
Getty Images
Dries Mertens: Çok mutluyum. Lige başladık ve bugün ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. İnanılmaz hissediyorum. Başladığımız işi bitirdik bu akşam
Muslera
Getty Images
Fernando Muslera: Çok teşekkürler. Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik bildiğiniz gibi. Daha sonra Dursun Başkanın, Erden Başkanın gelmeleri ile farklı bir yola girdik. Herkesle şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum
İstanbul
Getty Images
İstanbul / Bahçelievler

BBC Türkçe
galatasaray Şampiyon

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