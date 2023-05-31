Fotoğraflarla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Galatasaray'ın Süper Lig zaferi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.
Sarı kırmızılı takımın zaferi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
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