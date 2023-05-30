Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri
Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası coşkusunu paylaştı.
Kulübün resmi televizyonuna konuşan Özbek açıklamalarına, "Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı... Başkentte şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim" sözleriyle başladı.
AVRUPA MESAJI
Taraftarın şampiyonlukta büyük rol oynadığını belirten Özbek, "Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek" açıklamasını yaptı.
Yönetim olarak takıma faydalı olabilmek için çalıştıklarını ve mutlu sona ulaştıklarını belirten Özbek şu sözleri kullandı:
"Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray!"
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Üzgünüz
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- İBB İmar Müdürü darbedildi!