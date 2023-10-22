Francesco Farioli'nin ekibi Nice, Marsilya'yı devirdi!
Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Francesco Farioli'nin ekibi Nice, Gennaro Gattuso yönetimindeki Olympique Marsilya ile karşılaştı.
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nice, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Nice'in galibiyet golünü 79. dakikada Evann Guessand kaydetti.
MARSİLYA 10 KİŞİ KALDI
Marsilya'da Leonardo Balerdi, karşılaşmanın 78. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Farioli yönetimindeki Nice, 19 puanla PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Marsilya 12 puanda kaldı.
Nice, önümüzdedeki hafta Clermont deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Lyon ile karşılaşacak.
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