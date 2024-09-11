Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.
Atakaş Hatayspor, Francisco Calvo'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.
Etiketler: #Francisco Calvo #Atakaş Hatayspor #transfer
Spor Haberleri
- Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!
- Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı
- Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti
- Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti
- Harry Kane tarihe geçti, İngiltere rahat kazandı
- 4 gollü dev maçta kazanan çıkmadı
- Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!
- Mourinho: 'Osimhen kendini yere çok atıyor'
- Medina ve Kostic hakkında konuştu!
- Ferdi Kadıoğlu ilk maçına hazırlanıyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- Narin ve bataklık