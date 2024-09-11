Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:10

Atakaş Hatayspor, Francisco Calvo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco'ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.


Etiketler: #Francisco Calvo #Atakaş Hatayspor #transfer

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