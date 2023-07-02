Fransa Bisiklet Turu'nu Victor Lafay kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Cofidis takımından Fransız Victor Lafay kazandı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 20:25
Fransa Bisiklet Turu'nu Victor Lafay kazandı
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Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Vitoria-Gasteiz ile San Sebastian kentleri arasında yapılan 209 kilometrelik ikinci etabında Lafay, 4 saat 46 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Jumbo-Visma ekibinden Belçikalı Wout van Aert ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates (BAE Emirates), toplamda 9 saat 9 dakika 18 saniyelik süresiyle sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.


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