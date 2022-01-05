Fransa Kupası'nda Lens, Lille'i penaltılarda yendi

Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti.

AA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:35
Fransa Kupası'nda Lens, Lille'i penaltılarda yendi
Abone Ol google-news

Temsilcilerimizin forma giydiği Lille, Fransa Kupası son 16 turunda Lens takımına konuk olduğu karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat ev sahibi Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 biterken penaltı atışlarında Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakika oyunda kalırken, kart cezalısı olan Burak Yılmaz ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik kadroda yer almadı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler