Fransa Ligi hangi platformda yayımlanacak? İşte Fransa Ligi maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarını barındıran Fransa Ligi'nde (Ligue1) 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlıyor. Peki Fransa Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte Fransa Ligi maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...
Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünya yıldızlarını barındıran Fransa Ligi’nde yeni sezon 5 Ağustos günü başlayacak. Fransa Ligi bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Fransa Ligi maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Fransa Ligi’nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...
FRANSA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fransa Ligi maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayımlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki Fransa Ligi takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm Fransa Ligi maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.
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