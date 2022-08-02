Fransa Ligi hangi platformda yayımlanacak? İşte Fransa Ligi maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal

02 Ağustos 2022 Salı, 23:01

Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünya yıldızlarını barındıran Fransa Ligi’nde yeni sezon 5 Ağustos günü başlayacak. Fransa Ligi bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Fransa Ligi maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Fransa Ligi’nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

FRANSA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fransa Ligi maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayımlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki Fransa Ligi takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm Fransa Ligi maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.