Fransa'da şok sakatlık: Aldığı darbe sonrası komaya girdi!

Fransa'da Bordeaux forması giyen Alberth Elis, Guingamp maçında kafasına aldığı darbe sonrası komaya girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:34
Fransa'da şok sakatlık: Aldığı darbe sonrası komaya girdi!
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Fransa Ligue 2'de dün akşam 26. hafta mücadelesinde Bordeaux ile Guingamp karşı karşıya geldi. 

Bordeaux'nun forvet oyuncusu Alberth Elis, maçın henüz 34. saniyesinde Guingamp defans oyuncusu Donatien Gomis ile çıktığı hava topu mücadelesinde başına aldığı darbenin ardından 'kafa travması' geçirdi. 

Elis'e yapılan ilk müdahale yaklaşık 9 dakika sürdükten sonra oyun 10. dakikada yeniden hareketlendi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

L'equipe'te yer alan habere göre Elis, ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. 

Bilincini kaybedip komaya girdiği bildirilen 28 yaşındaki Honduraslı futbolcunun gece yarısı acil bir şekilde ameliyata alındı.

Haberde, Elis'in ameliyatının iyi geçtiği ve forvet oyuncusunun yoğun bakımda tutulduğu aktarıldı. 

Alberth Elis

"UMARIM İYİLEŞİR"

Topa vurmak isterken yanlışlıkla Elis'in kafasına darbe indiren Guingamp defans oyuncusu Donatien Gomis, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gomis, "Sanırım topa ilk o dokundu ve ben ona vurdum. Ben de bir saniyeliğine bayılmıştım. Elis'in bilincini kaybettiğini gördüm. Umarım iyileşir" yorumunu yaptı.

ALBERT RIERA'DAN PAYLAŞIM 

Bordeaux Teknik Direktörü Albert Riera, maçın ardından oyuncusuna destek mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Riera, "Zafer panterimiz Alberth Elis'e adanmıştır, umarım iyileşirsin" ifadelerini kullandı.

 


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