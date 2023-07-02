Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Ukrayna U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:05
Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

Sylvain Ripoll yönetimindeki Fransa U21 Milli Takımı, çeyrek finalde Ruslan Rotan'ın ekibi Ukrayna U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.

FRANSA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya'daki Cluj Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FRANSA U21 - UKRAYNA U21 HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Fransa U21, grupta oynadığı son maçta İsviçre U21 Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etmişti.

Ukrayna U21 ise gruptaki son maçında İspanya U21 Milli Takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.


Fransa U21 Ukrayna U21 U21 Avrupa Şampiyonası canlı Canlı yayın

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