Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Ukrayna U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor.
Sylvain Ripoll yönetimindeki Fransa U21 Milli Takımı, çeyrek finalde Ruslan Rotan'ın ekibi Ukrayna U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.
FRANSA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya'daki Cluj Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FRANSA U21 - UKRAYNA U21 HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Fransa U21, grupta oynadığı son maçta İsviçre U21 Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etmişti.
Ukrayna U21 ise gruptaki son maçında İspanya U21 Milli Takımı ile 2-2 berabere kalmıştı.
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