Fransa'da sezonun transferi Barcola
Paris Saint-Germain'in geçen yaz Lyon'dan kadrosuna kattığı Bradley Barcola, Ligue 1'de sezonun transferi seçildi.
Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki genç yıldızı Bradley Barcola, sezonun transferi seçildi.
PSG'nin geçen yaz Lyon'dan 45 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Barcola, Ligue 1'de geride kalan sezonun en iyi transferi oldu.
Paris Saint-Germain'de 39 maçta süre bulan Barcola, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.
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