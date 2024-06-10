Fransa'da sezonun transferi Barcola

Paris Saint-Germain'in geçen yaz Lyon'dan kadrosuna kattığı Bradley Barcola, Ligue 1'de sezonun transferi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:52
Fransa'da sezonun transferi Barcola
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Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki genç yıldızı Bradley Barcola, sezonun transferi seçildi.

PSG'nin geçen yaz Lyon'dan 45 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Barcola, Ligue 1'de geride kalan sezonun en iyi transferi oldu.

Paris Saint-Germain'de 39 maçta süre bulan Barcola, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.


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