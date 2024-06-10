Fransa'da sezonun transferi Barcola

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:52

Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki genç yıldızı Bradley Barcola, sezonun transferi seçildi.

PSG'nin geçen yaz Lyon'dan 45 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Barcola, Ligue 1'de geride kalan sezonun en iyi transferi oldu.

Paris Saint-Germain'de 39 maçta süre bulan Barcola, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.