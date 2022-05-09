Fransız basını Bartuğ Elmaz'ın Marsilya'ya transfer olacağını yazdı
Fransız basını, Marsilya'nın gelecek sezonki transfer planlamasına dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Medyada çıkan haberde, Fransız ekibinin, Galatasaray ile sözleşme uzatmayan Bartuğ Elmaz ile anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda takıma katılacağı belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi Marsilya oluyor. Fransız basını, Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Marsilya'nın yaz dönemindeki transfer planlarına dair bir yazı kaleme aldı ve Bartuğ'un da Marsilya ile anlaştığını yazdı.
BARTUĞ ELMAZ, MARSILYA YOLCUSU
Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın gelecek sezonki ilk transferinin devre arasında sözleşme imzalanan ve sezon sonuna kadar Rusya'ya kiralanan Samuel Gigot olduğu, Gigot'un ardından takıma Bartuğ'un katılmasının beklendiği vurgulandı.
TERİM DÖNEMİNDE ŞANS BULDU
19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da ilk kez Fatih Terim döneminde oynadı. Genç orta saha oyuncusu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın son anlarında oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti.
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve başkan Burak Elmas'ın şubat ayında kadro dışı kaldığını açıkladığı Bartuğ, bu sezon ise sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçının son dakikalarında oynamıştı.
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