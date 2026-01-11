Fransız basını teklifi duyurdu: Beşiktaş'tan Thilo Kehrer hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 16:36:00
Beşiktaş'ın Thilo Kehrer için Monaco'ya bonuslar dahil 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın da ayrılmasının ardından bu bölge için çalışmalarına hız verdi.

Savunma için Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için bonuslar dahil 8 milyon Euro'luk bir teklifle Monaco'nun kapısını çaldı.

Monaco'nun, Kehrer için Beşiktaş'tan gelen bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

BU SEZON 20 MAÇTA OYNADI

Alman savunma oyuncusu, bu sezon Monaco forması altında 20 maçta süre buldu.

Monaco ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kehrer'in, güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

