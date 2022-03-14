Fransız devi Lyon, 3 futbolcuyu derbide izleyecek

14 Mart 2022 Pazartesi, 18:12

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede gözler sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı takımın genç yıldızlarında olacak.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un scout'u Bruno Cheyrou, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ve 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu tribünden takip edecek.

Cheyrou'nun genç futbolcular hakkında olumlu rapor vermesi durumunda, Fransız kulübünün sezon sonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

GENÇ OYUNCULARIN BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçın 11'inde gol yemedi, kalesinde de 45 gol gördü.

Rıdvan Yılmaz ise bu sezon Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 25 resmi maçta 2 gol - 3 asist'lik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu ise, 9 gol atıp 9 da asist üretti.