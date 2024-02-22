Fransız devine dava açmışlardı! Çok sert tepki: 'İnsani açıdan saygılı bir davranış değil'

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, Galatasaray forması giyen Tete'nin Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından takımdan ayrılmasını değerlendirdi. Srna, o dönem Tete'yi kadrosuna katan Lyon'a da eleştiride bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 18:48
Fransız devine dava açmışlardı! Çok sert tepki: 'İnsani açıdan saygılı bir davranış değil'
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Galatasaray forması giyen Tete için Ukrayna'dan açıklama geldi.

Brezilyalı futbolcunun eski kulübü Shakhtar Donetsk'te sportif direktör Darijo Srna, Tete'nin Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından takımdan ayrılmasını değerlendirdi.

Srna, o dönem Tete'yi kadrosuna katan Lyon'a da eleştiride bulundu. 

"İNSANİ AÇIDAN SAYGILI BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Hırvat futbol adamı, "Lyon gibi oyuncularımızdan para kazanan kulüpler hakkında ne mi düşünüyorum? Bu onların kararı. Durum tersine dönseydi, Shakhtar'ın bu oyuncuları alacağını sanmıyorum. Bir fırsat yakaladılar ve değerlendirdiler ama bu insani açıdan saygılı bir davranış değil" sözlerini kullandı.

Lyon, Mart 2022'de kadrosuna kattığı Tete'yi Ocak 2023'te bir "alt kiralama" yöntemi ile Leicester City'ye 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak göndermişti.

24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Leicester City'de geçirmiş ve sezonun bitmesiyle önce Lyon'a ardından bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e geri dönmüştü.

SHAKHTAR DAVA AÇTI

Shakhtar Donetsk, Tete için geçtiğimiz ekim ayında Brezilyalı futbolcunun Leicester City'ye kiralanmasından para kazanan Lyon'a dava açmıştı. Ukrayna ekibi, Tete için açtığı davadan henüz bir geri dönüş alamadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Tete, sezon başında Shakhtar Donetsk'ten ayrılmış ve ardından Galatasaray'a imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda 33 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


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