Tete'nin menajerinden açıklama: 'Kariyerini Avrupa'da sürdürecek'

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak istenen performansı sergileyemeyen Tete'nin takımdan ayrılarak Brezilya'ya döneceği iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcunun menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:39
Tete'nin menajerinden açıklama: 'Kariyerini Avrupa'da sürdürecek'
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Galatasaray'da en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu.

Büyük umutlarla transfer edilen 24 yaşındaki yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Tete'nin ülkesi Brezilya'ya döneceği ve Gremio ile Palmerias'ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

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Brezilya'da transfer dönemi devam ederken, Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönüş ihtimali üzerine konuştu.

"PALMERIAS'A GİTME İHTİMALİ YOK"

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, Tete'nin Palmerias'a transfer olma olasılığının bulunmadığını söyledi.

"KARİYERİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRECEK"

24 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme şansı olmadığını belirten Pablo Bueno, Tete'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini vurguladı.

32 MAÇA ÇIKTI

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tete'nin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro. 


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