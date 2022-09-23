Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye iki dev talip!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin geleceği belirsizliğini sürdürüyor. İddiaya göre Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG), Kante ile ilgileniyor.
Chelsea ile birçok kez büyük başarılara imza atan N'Golo Kante için flaş bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibiyle 2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncuyu, Juventus ve Paris Saint-Germain'in transfer etmek istediği belirtildi.
Chelsea ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Kante'nin geleceği belirsizliğini korurken iki dünya devinin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
CHELSEA'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ
Ancak Chelsea'de teknik direktör değişiminin gerçekleşmesinin oyuncunun kulüple olan bağının nasıl şekilleneceğinin bilinmediği aktarıldı.
31 yaşındaki oyuncu Chelsea'de en yüksek ücret alan oyunculardan biri ve Kante'nin yüksek talepleri sebebiyle oyuncuyla anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dolarda yeni zirve!
- Oylar erirken ikili plan...