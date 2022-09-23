Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye iki dev talip!

23 Eylül 2022 Cuma, 00:00

Chelsea ile birçok kez büyük başarılara imza atan N'Golo Kante için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibiyle 2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncuyu, Juventus ve Paris Saint-Germain'in transfer etmek istediği belirtildi.

Chelsea ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Kante'nin geleceği belirsizliğini korurken iki dünya devinin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

CHELSEA'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Ancak Chelsea'de teknik direktör değişiminin gerçekleşmesinin oyuncunun kulüple olan bağının nasıl şekilleneceğinin bilinmediği aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncu Chelsea'de en yüksek ücret alan oyunculardan biri ve Kante'nin yüksek talepleri sebebiyle oyuncuyla anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.