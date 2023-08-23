Fransızlar duyurdu: Marco Verratti için Galatasaray öne çıktı!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:00

Galatasaray'ın PSG'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan haber göre, Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Ahli, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurdu.

Marco Verratti

GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR

Suudi Arabistan ekibinin alternatif isimlere yöneldiği ve bu nedenle başarılı futbolcu için yaptığı görüşmelere son verdiği belirtildi.

Haberde, Verratti için son dönemde başka bir ekibin öne çıktığı ve bu takımın Galatasaray olduğu iddia edildi.

BAŞKA TALİBİ DE VAR

Sarı-kırmızılı takımın, İtalyan orta saha oyuncusunun transferinin ekonomik zorluğunun farkında olduğu ancak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak Atletico Madrid gösterildi.

MARCO VERRATTI KİMDİR?

2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Verratti'ye güncel verilere göre; 40 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon 40 maçta 1 asist kaydeden, bu sezon ise 3 maçta 117 dakika görev yapan futbolcu daha önce İtalya'da Pescara forması giymişti. 1.65 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.