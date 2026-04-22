Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fred'den Konyaspor mağlubiyeti sonrası derbi açıklaması!

22.04.2026 00:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe'de forma giyen Fred, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

FRED'DEN DERBİ AÇIKLAMASI

Son günlerde alınan sonuçlarla ilgili konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor" dedi.

Hafta sonu SÜper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #konyaspor #Fred

