Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Tek kelime ile rezillik'

21.04.2026 23:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #konyaspor #ismail yüksek

Real Mallorca ile Valencia yenişemedi! Real Mallorca, ispanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valencia ile 1-1 berabere kaldı.
Athletic Bilbao'ya tek gol yetti: İki maçlık hasreti sona erdi! Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti... Konyaspor yarı finalde: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.