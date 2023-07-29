Yayınlanma: 29.07.2023 - 16:52

Güncelleme: 29.07.2023 - 16:52

Fred ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Manchester United ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Sky Sports'un haberine göre Brezilyalı futbolcuyla el sıkışan Galatasaray, Manchester United ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Fred'in hangi pozisyonlarda oynadığı ve hangi takımlarda forma giydiği araştırılıyor. Peki, Fred kimdir, nereli, kaç yaşında? Fred hangi pozisyonda oynuyor? Fred hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

FRED KİMDİR?

Frederico Rodrigues de Paula Santos yani Fred, 5 Mart 1993 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Belo Horizonte'de doğan Fred, 2009'da Porto Alegre'ye katılmadan önce çocukluğunun altı yılını yerel kulüp Atlético Mineiro'da geçirdi. Bir yıl sonra Internacional'e katıldı. Başlangıçta kulübü çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti ve 2010'da Copa Santiago ve Copa FGF dahil olmak üzere altı şampiyonluk kazanmalarına yardımcı oldu. Profesyonel ilk maçına 18 yaşında 26 Ocak 2012'de Campeonato Gaúcho'da Cerâmica karşısında çıktı. Profesyonel futboldaki ilk golünü 18 Temmuz 2012'de Série A'da eski kulübü Atlético Mineiro'ya karşı attı. Genel olarak, Internacional için 55 maçta sekiz gol attı ve Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.

26 Haziran 2013'te Fred, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile 15 milyon € değerinde bir bonservis bedeli ile anlaşma imzaladı. Ukrayna Süper Kupası'ndaki rekabete dayalı ilk maçında iki gol atarak Shakhtar'ın Chornomorets Odesa karşısında 3-1 galibiyet almasına yardımcı oldu.

5 Haziran 2018'de Premier Lig kulübü Manchester United, bildirilen 47 milyon £ ücret karşılığında Fred'i transfer etti. Bir yıl daha uzatma seçeneği ile beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etti. Fred, Scott McTominay ile medya ve futbol taraftarları tarafından "McFred" ortaklığı olarak adlandırılan bir orta saha ortaklığı kurdu.

7 Aralık 2019'da Fred'in Manchester derbisi sırasında Manchester City taraftarları tarafından ırkçı tacize uğradığı iddia edildi. 20 Aralık 2022'de Fred'in kulüple olan sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

FRED DOPİNG Mİ YAPTI?

Fred, 2015 Copa América sırasında toplanan bir numunede yasaklı diüretik hidroklorotiyazid maddesi pozitif çıktı. Temmuz 2015'te ikinci numunenin sonuçlarını beklerken masum olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı. Shakhtar Donetsk, 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme maçında oyuncuyu oynatmak için başvurusu UEFA tarafından onaylandı.

15 Aralık 2015'te CONMEBOL'den bir yıllık uzaklaştırma aldı ve CONMEBOL onaylı herhangi bir turnuvada oynamasını engelledi, ancak Shakhtar için oynamaya devam etmesine izin verildi. ??5 Şubat 2016'da FIFA , yasağı 27 Haziran 2015'e kadar bir yıllığına dünya çapındaki tüm futbolu kapsayacak şekilde uzattı. Mart 2016'da Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), potansiyel olarak hoşgörülü olabileceğine inanarak yasağa karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etti. Mart 2017'de, Fred cezadan döndükten sonra, CAS duruşmasından önce WADA ile bir anlaşmaya varıldı ve bu da onun Temmuz 2017'ye kadar futbol oynayamamasına neden oldu.

FRED MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fred, 2013 Güney Amerika Gençler Futbol Şampiyonası'nda Brezilya 20 yaş altı takımı için üç kez forma giydi. Kasım 2015'te 23 yaş altı takımı için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı iki maç oynadı.

Brezilya milli takımıyla ilk maçına 12 Kasım 2014'te İstanbul'da Türkiye'yi 4-0 yendikleri maçta yedek oyuncu olarak çıktı. Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle Fred, Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosuna çağrıldı, turnuvada çeyrek finale yükseldiler.

Başlangıçta 2016 Olimpiyat Oyunları için Brezilya 23 yaş altı kadrosuna seçildi. Ancak, Shakhtar Donetsk tarafından turnuvada oynaması için serbest bırakılmadı ve kadroda Walace ile değiştirildi.

Mayıs 2018'de Tite'ın Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası için 23 kişilik son kadrosuna seçildi, ancak turnuvada yer alamadı.

Haziran 2021'de Brezilya'nın kendi ülkesinde düzenlenen 2021 Copa América kadrosuna dahil edildi.

7 Kasım 2022'de Fred, 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

FRED HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2013 Internacional

2013-2018 Shakhtar Donetsk

2018- Manchester United

FRED BAŞARILARI

Internacional

Campeonato Gaúcho: 2012, 2013

Shakhtar Donetsk

Ukrayna Premier Ligi : 2013–14, 2016–17, 2017–18

Ukrayna Kupası : 2015–16, 2016–17, 2017–18

Ukrayna Süper Kupası : 2013, 2014, 2015, 2017

Manchester United

EFL Kupası : 2022–23

UEFA Avrupa Ligi ikinciliği: 2020–21

Brezilya

Copa America ikinciliği: 2021

Bireysel

UEFA Avrupa Ligi Sezonun Kadrosu: 2019–20

PFA Topluluk Şampiyonu Ödülü: 2022–23