Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:49

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:49

Frutti Extra Bursaspor ve A Milli Takım forması giyen Onuralp Bitim NBA'e gidiyor. 24 yaşında olan ve kısa forvet pozisyonunda görev alan Onuralp Bitim, NBA takımlarından Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı. Türkiye'den NBA'e transfer olan Onuralp Bitim'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Onuralp Bitim kimdir, nereli, kaç yaşında? Onuralp Bitim hangi takımlarda basketbol oynadı? İşte, Onuralp Bitim hakkında merak edilenler...

ONURALP BİTİM KİMDİR?

Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 yılında İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Onuralp Bitim, 2017-18 sezonu için Anadolu Efes ve Bakırköy Basketbol ile çift lisanslı sözleşme imzaladı. Böylelikle sezon içinde iki takımda da forma giydi.

15 Aralık'ta Bakırköy Basketbol formasıyla Samsunspor'u 69-65 mağlup ettikleri karşılaşmada, 23 dakikada 13 sayı, 4 ribaund ile oynadı ve takımın genç oyuncusu olarak parladı. 20 Ocak 2018'de Afyon Belediyespor'a karşı 17 dakikada 12 sayı kaydetti. 14 Mart'ta TED Kolejliler'e karşı 16 dakikada 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist kaydetti.

Onuralp Bitim, 28 Temmuz 2019'de Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sezona, genç yetenekleri Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Rıdvan Öncel, Berke Atar ile parkeye çıkan Bandırma BK karşılaşmasıyla başlayan Bitim, 12 dakikada 2 ribaund kaydetti.

7 Haziran 2021'de Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 25 Eylül 2021'de Bursaspor formasıyla ilk maçına, Yalovaspor karşısında çıktı. Bir sayı farkla kazandıkları maçta 21 sayı, 11 ribaund ile takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı ve yeni sezona double-double ile başladı.

2 Ekim 2022'de Gaziantep Basketbol karşısında sezon açılışını yaptı ve 34 dakikada 18 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performansıyla sezona iyi başladı. Ertesi hafta oynanan ve ligin iddialı ekiplerinden Türk Telekom'u 79-63 mağlup ettikleri maçta 21 sayı kaydetti ve Derek Needham ile birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu. Ligin üçüncü haftasındaki Merkezefendi Belediyesi galibiyetinde takımının yıldızı olan Bitim, 31 sayı, 9 ribaund kaydetti.

24 yaşında olan ve kısa forvet pozisyonunda görev alan Onuralp Bitim, 25 Temmuz 2023 tarihinde NBA takımlarından Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı.

Onuralp Bitim çift yonlü kontrat ile NBA ekibi Chicago Bulls ve G League ekibi Windy City Bulls takımlarında forma giyecek.

Onuralp Bitim, Ömer Aşık'tan sonra Chicago Bulls forması giyen 2. Türk oyuncu oldu.

ONURALP BİTİM HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2016-2019 - Anadolu Efes

2019-2021 - Pınar Karşıyaka

2021-2023 - Bursaspor

2023 - Chicago Bulls

2023 - Windy City Bulls