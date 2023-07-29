Semih Kılıçsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Kılıçsoy hangi takımlarda futbol oynadı?
Semih Kılıçsoy kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktai - Tirana arasında oynanan mücadelede attığı golle dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'un kim olduğu, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Kılıçsoy hangi takımlarda futbol oynadı?
Beşiktaş - Tirana arasında oynanan UEFA Konferans Ligi'nde attığı golle tarihe geçen Semih Kılıçsoy'un hayatı merak ediliyor. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Kılıçsoy hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...
SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?
Gop Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında yetişen Kılıçsoy, 2016 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 yılına kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında üretken bir golcüydü. 23 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Sezona Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlayan Semih, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 18 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları maçta çıkarken, oyuna 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine dâhil oldu.
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş ile ilk resmi gölünü 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 3-1 yendiği maçın 90+4 dakikasında attı. İkinci yarı 83, dakika Onur Bulut yerine oyuna girerek oyuncu atmış olduğu bu gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu ünvanını elde etti.
SEMİH KILIÇSOY MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Millî takım kariyerine Türkiye alt yaş kategorilerinde forma giyerek başladı. Sırasıyle U14, U15, U17, U19 millî takımlarında forma giydi ve 22 maçta 17 gol attı.
SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2014-2015 Gaziosmanpaşa Venüs
2015-2016 Arnavutköy Yaylaspor
2016-2023 Beşiktaş
2023- Beşiktaş
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