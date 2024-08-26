Fred’le ‘3’lük attı: Penaltı tepkisi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

18. dakikada Rizeli Olawoyin’in ceza sahasında Oosterwolde’yi ittirip düşürdüğü pozisyonda F.Bahçe penaltı bekledi. Hakem Doman devam ettirdi, VAR’dan uyarı gelmedi. 39. dakikada yine Olawoyin’in, Fred’in ayağına bastığı pozisyonda yine devam kararı çıkarken VAR’dan müdahale yapılmadı. F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, iki pozisyon için çok sinirlenip uzun süre itiraz etti.

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI

F.Bahçe’de sakatlığını atlatıp ilk 11’deki yerini alan Fred maça damga vurdu. Brezilyalı futbolcu attığı üç golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Fred, F.Bahçe kariyerinde Süper Lig’de attığı 6 golü de deplasmanda kaydetti. Tecrübeli yıldız ilk kez hat-trick yaptı. Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun yokluğunda sol bekte Oosterwolde forma giydi. Sakat Osayi’nin yerine sağ bekte Mert Müldür mücadele etti.