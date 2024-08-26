Fred’le ‘3’lük attı: Penaltı tepkisi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Ç.Rizespor’u deplasmanda farklı mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler, hakem Turgut Doman’a ve VAR’a penaltı isyanında bulundu.

Faik Bakoğlu
Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00
Fred’le ‘3’lük attı: Penaltı tepkisi
Abone Ol google-news

18. dakikada Rizeli Olawoyin’in ceza sahasında Oosterwolde’yi ittirip düşürdüğü pozisyonda F.Bahçe penaltı bekledi. Hakem Doman devam ettirdi, VAR’dan uyarı gelmedi. 39. dakikada yine Olawoyin’in, Fred’in ayağına bastığı pozisyonda yine devam kararı çıkarken VAR’dan müdahale yapılmadı. F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, iki pozisyon için çok sinirlenip uzun süre itiraz etti. 

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI

F.Bahçe’de sakatlığını atlatıp ilk 11’deki yerini alan Fred maça damga vurdu. Brezilyalı futbolcu attığı üç golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Fred, F.Bahçe kariyerinde Süper Lig’de attığı 6 golü de deplasmanda kaydetti. Tecrübeli yıldız ilk kez hat-trick yaptı. Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun yokluğunda sol bekte Oosterwolde forma giydi. Sakat Osayi’nin yerine sağ bekte Mert Müldür mücadele etti.


fenerbahçe haberleri çaykur rizespor haberleri

İlgili Haberler

Jose Mourinho ile ne konuştu? Fenerbahçeli Fred açıkladı!

Jose Mourinho ile ne konuştu? Fenerbahçeli Fred açıkladı!
Fenerbahçe'den hakem için sert açıklama: 'Farklı galibiyete rağmen...'

Fenerbahçe'den hakem için sert açıklama: 'Farklı galibiyete rağmen...'
Ben Chilwell kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell kaç yaşında, nereli?

Ben Chilwell kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler